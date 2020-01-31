إسرائيل تجرى تجربة إطلاق صاروخ باليستي من طراز (يريحو)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أجرت وزارة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تجربة إطلاق صاروخ أرض-أرض من قاعدة (بلماخيم) الجوية، بواسطة نظام الدفع الصاروخي (البالستي).



وذكرت القناة 12 الاسرائيلية، أن التجربة تهدف إلى تحسين مدى اطلاق الصواريخ الباليستية من طراز (يريحو)، وتحسين قدرات إسرائيل على إطلاق هذه الصواريخ وتوسيع مداها.



ولفتت القناة، الى أن التجربة كانت ناجحة، ومعد ومخطط لها بشكل مسبق، وليس لها أي علاقة بالتطورات الأمنية بالبلاد.