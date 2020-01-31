شاهد: آثار القصف الاسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة













رام الله - دنيا الوطنتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً توضح آثار القصف الاسرائيلي الذي استهدف مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.وكانت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت بعد عصر اليوم الجمعة، نقاط رصدٍ تابعة للمقاومة الفلسطينية، وسط وجنوب قطاع غزة، ردا على اطلاق ثلاث قذائف من قطاع غزة تجاه المستوطنات.