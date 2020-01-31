نتنياهو يقرر إلغاء جلسة الكنيست المقررة يوم الاحد





وأشارت قناة (كان) الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو أعلن الأسبوع الماضي أنه سيطرح على الحكومة خلال هذه الجلسة قرارا بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والتجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية للمصادقة عليها.





وأوضحت القناة، أنه وبسبب معارضة البيت الأبيض لهذا الاجراء الأحادي الجانب تقرر ارجاؤه إلى أجل غير مسمى.

رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" اليوم الجمعة، إلغاء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي كان من المقرر أن تعقد بعد غد الاحد.