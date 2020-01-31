الاحتلال يبعد أمين سر حركة فتح بالقدس عن الأقصى والبلدة القديمة لأسبوع

أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي المطور

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي المطور، قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة أسبوع.



وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت المطور أثناء أدائه صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، واقتادته إلى أحد مراكزها.



وأبلغت شرطة الاحتلال، المطور، أنها ستصدر الأسبوع المقبل قرارا بإبعاده لستة أشهر أخرى عن القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



ويذكر أن عدد قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق المطور بلغ 12 قرارا.