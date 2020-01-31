اصابة 50 مواطناً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة وغزة

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتال الاسرائيلي، في الضفة الغربية وقطاع غزة.



في التفاصيل، أفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، بأن 48 مواطناً أصيبوا في مواجهات اندلعت مع الاحتلال الاسرائيلي، بمدن وقرى الضفة الغربية، وتحديدا في طوباس، والأغوار وبلعين، ومادما بنابلس، وأريحا، وقلقيلية، ومدخل مدينة البيرة الشمالي.



في قطاع غزة، أصيب مواطنان، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال قطاع.



ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل، فتحت النار صوب مجموعة من المواطنين شرق البلدة ما أدى لإصابة مواطنين بجروح مختلفة، جرى نقلهما إلى المستشفى الأندونيسي.



وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال الجاثمة قرب السلك الفاصل موقعين شرق مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.



وكانت طائرات الاحتلال استهدفت فجر اليوم أراض زراعية شرق محافظة رفح جنوب القطاع، ما تسبب بأضرار مادية في الأماكن المستهدفة وفي ممتلكات المواطنين القريبة، دون أن يسجل وقوع إصابات.