الرئيس عباس يصل القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث "صفقة القرن"

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للمشاركة في أعمال الاجتماع غير العادي الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية يوم غد السبت.



وسيستمع وزراء الخارجية العرب من الرئيس عباس للموقف الفلسطيني حول (صفقة القرن) التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وبحث سبل مواجهة كافة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).



ويرافق الرئيس عباس، كلا من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.