مدفعية الاحتلال تقصف نقطة رصد للمقاومة وسط قطاع غزة

مدفعية الاحتلال - ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت مدفعية الاحتلال، عصر اليوم الجمعة، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي البريج في المحافظة الوسطى.



كما قام جنود الاحتلال، المتمركزين شرق البريج، باطلاق النار، اتجاه أراضي المواطنين.



وأطلقت قوات الاحتلال، النار، وقنابل الغاز تجاه تجاه عدد من الشبان مقابل مخيم العودة شرق خزعة شرقي محافظة خانيونس.