إطلاق 3 صواريخ من غزة باتجاه أشكول

في الدقائق القليلة الماضية تم تفعيل صفارات الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية في العديد من مستوطنات المجلس الإقليمي أشكول، كما سمع دوي انفجارات في المنطقة، لم يتم تنشيط الإنذار داخل المستوطنات.

رام الله - دنيا الوطنأُطلقت، عصر اليوم الجمعة، ثلاث قذائف صاروخية نحو مناطق غلاف غزة، وفق ما زعم به جيش الاحتلال الإسرائيلي.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: قبل قليل تم رصد إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه أشكول، والقبة الحديدية اعترضت إحداها.وقال المراسل العسكري، ألموغ بوكير: إنه