مظاهرات غضب رفضًا لـ"صفقة ترامب" بالضفة وغزة وأراضي الـ48 وعمان

مواجهات مع جنود الاحتلال - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت مسيرات غاضبة، اليوم الجمعة، في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وأراضي 48، اضافة للعاصمة الأردنية عمان، تنديدا ورفضا لـ (صفقة القرن).



وخرجت مسيرات حاشدة في الخليل وطولكرم والأغوار وقلقيلية ورام الله بعد صلاة الجمعة مباشرة، وذلك تأكيدا على أحقية الفلسطينيين بأرضهم من النهر إلى البحر.



أما في قطاع غزة، فقد خرجت مسيرة حاشدة، من المسجد العمري وسط مدينة غزة، دعت لها لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، وذلك عقب صلاة الجمعة.



وانطلق المصلون بعد أداء صلاة الجمعة صوب ميدان فلسطين، وتجمهروا هناك، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بصفقة ترامب.



وفي عمان انطلقت مسيرة حاشدة من أمام السفارة الأمريكية، رفضا لصفقة ترامب.