شؤون فلسطينية

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات الضفة المُنددة بـ (صفقة القرن)

عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات الضفة المُنددة بـ (صفقة القرن)
من مسيرة سابقة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة رافضة لـ"صفقة القرن" في قرية بدرس غرب رام الله.

واحتشد مواطنو قرية بدرس ومحافظة رام الله والبيرة، للمشاركة في مسيرة جابت شوارع القرية وصولا إلى جدار الضم والتوسع العنصري الذي يلتهم أجزاء كبيرة من أراضي القرية، رافعين  الأعلام الفلسطينية ومنددين بخطة ترامب- نتنياهو، وفق الوكالة الرسمية (وفا).

واقتحمت آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة تباعا عقب قمع المسيرة التي جاءت تأكيدا على الرفض القاطع لـ (صفقة القرن).

إلى ذلك، أصيب مواطن بقنبلة غاز بكتفه، واعتقل آخران، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة "حماية الأغوار" في قرية عاطوف شرق طوباس.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال هاجمت آلاف المشاركين في المسيرة الجماهيرية ضمن فعاليات "حماية الأغوار" بدعوة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وفعاليات محافظة طوباس وحركة "فتح"، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المشاركين.

وأكد عضو إقليم حركة "فتح" في رام الله والبيرة نعيم مرار خلال مشاركته في المسيرة، مواصلة الفعاليات التي تترجم مواقف القيادة الفلسطينية، وفاء لدماء الشهداء والأسرى حتى نيل الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الصفقة ستفشل كما فشلت المؤامرات السابقة، ولن تقلل من إرادة شعبنا الفلسطيني، و"صفقة القرن" مصيرها إلى زوال والشعب الفلسطيني باق.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت صباح اليوم، 4 حافلات قادمة من مختلف محافظات الوطن للمشاركة في المسيرة الجماهيرية في الأغوار الشمالية.

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