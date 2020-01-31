عقابًا على منع استيراد العجول.. نفتالي بينت: لن نستورد المنتجات الزراعية من السلطة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، أنه منع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.
وقال مكتب بينت: "ردًا على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين، أمر الوزير نفتالي بينت بمنع جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 2 شباط/ فبراير".
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية، أوقفت استيراد العجول من إسرائيل، وعدم الاعتماد على تجار المواشي الإسرائيليين، في اطار توجهات فلسطين للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، أنه منع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.
وقال مكتب بينت: "ردًا على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين، أمر الوزير نفتالي بينت بمنع جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 2 شباط/ فبراير".
يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية، أوقفت استيراد العجول من إسرائيل، وعدم الاعتماد على تجار المواشي الإسرائيليين، في اطار توجهات فلسطين للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.
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