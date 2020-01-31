شؤون فلسطينية

عقابًا على منع استيراد العجول.. نفتالي بينت: لن نستورد المنتجات الزراعية من السلطة

عقابًا على منع استيراد العجول.. نفتالي بينت: لن نستورد المنتجات الزراعية من السلطة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، أنه منع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وقال مكتب بينت: "ردًا على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين، أمر الوزير نفتالي بينت بمنع جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 2 شباط/ فبراير".

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية، أوقفت استيراد العجول من إسرائيل، وعدم الاعتماد على تجار المواشي الإسرائيليين، في اطار توجهات فلسطين للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

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