عقابًا على منع استيراد العجول.. نفتالي بينت: لن نستورد المنتجات الزراعية من السلطة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، أنه منع استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية.



وقال مكتب بينت: "ردًا على المقاطعة الفلسطينية لمربي الماشية الإسرائيليين، أمر الوزير نفتالي بينت بمنع جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 2 شباط/ فبراير".



يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية، أوقفت استيراد العجول من إسرائيل، وعدم الاعتماد على تجار المواشي الإسرائيليين، في اطار توجهات فلسطين للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.