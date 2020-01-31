شاهد: مساجد الضفة تمتلئ بالمصلين مع استمرار حملة الفجر

رام الله - دنيا الوطنشهدت مساجد الضفة المحتلة مشاركة واسعة في صلاة الفجر اليوم، وسط أجواء الباردة,وشارك المصلون في أداء صلاة الفجر خاصة في المساجد المركزية في المدن والقرى، في بداية جمعة غضب، دعت لها القوى والفعاليات الشعبية رفضا لـ (صفقة القرن) وفق موقع (حرية نيوز).وامتلأ مساجد النصر في مدينة نابلس، والمسجد القديم في طولكرم، ومسجد يعبد في جنين، ومسجد أبو بكر الصديق بقلقيلية، ومساجد سلواد ومخيم الجلزون برام الله، بآلاف المصلين.وعلى أبواب المسجد الإبراهيمي في الخليل، علقت يافطات تدعو المواطنين من كل مدن الضفة الغربية للمشاركة في الصلاة في المسجد الذي يتعرض لمخاطر التهويد والاستيطان.ونشطت مساجد الضفة في الاعداد لبرامج خاصة وحث المصلين للمشاركة في حملة الفجر العظيم، إضافة لتوزيع الحلويات عليهم بعد الصلاة.كما تجول الشبان في شوارع البلدات والمدن بمكبرات الصوت للدعوة للمشاركة في صلاة الفجر