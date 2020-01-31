جيش الاحتلال يُداهم جنين ويعتقل شابين

قوات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة، واعتقلت شابين.



واعتقلت قوات الاحتلال الشابين كريم وشعلان أبو بكر، عقب مداهمة منزليهما في البلدة، وإجراء عمليات تفتيش وعبث بمحتوياتهما.



ونصبت قوات الاحتلال حاجزا قرب المدخل الرئيسي للبلدة لعدة ساعات.