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شؤون فلسطينية

الخضري يدعو جامعة الدول العربية لتبني الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن

الخضري يدعو جامعة الدول العربية لتبني الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن
جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار
رام الله - دنيا الوطن
وجه جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار نداءً إلى وزراء الخارجية العرب المقرر اجتماعهم الطارئ غداً السبت في القاهرة، بناء على طلب فلسطين عقد اجتماع لجامعة الدول العربية، لاتخاذ قرار عربي موحد رافض لصفقة القرن جملة وتفصيلاً.

وقال الخضري في تصريح صحفي الجمعة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "رفض الصفقة يجب أن يكون بكل وضوح ويتبنى الموقف الفلسطيني بكل قوة، رفضاً لهذه التصفية العلنية للقضية الفلسطينية، وانكار حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، ومنح الاحتلال الاسرائيلي كل ما يريد وزيادة على حساب القضية والحق الواضح".

وشدد على أن الاجتماع يجب أن يؤكد وبشكل عملي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حقه في العودة، وحقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ودعا الخضري إلى تخصيص دعم للقدس والمقدسيين لثباتهم وتعزيز صمودهم، وتخصيص دعم خاص لقطاع غزة المحاصر منذ ثلاثة عشر عاماً لانتشاله من أزماته الاقتصادية والإنسانية.

وجدد الخضري التأكيد أن هذه الصفقة المرفوضة تتناقض مع كل المواثيق الدولية والأعراف والقوانين، وتمثل انقلاباً على كل النظام الدولي وما أقره من مواثيق.

وقال " الصفقة " استهانه وتطاول واضح على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وكل أحرار العالم".

وأضاف الخضري: "شعبنا الفلسطيني لا ولن يقبل بأقل من هذا الموقف العربي الرافض للصفقة، لأن المعروض بيع واضح للقدس والأرض واستهداف كل شعبنا الفلسطيني".

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