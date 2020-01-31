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شؤون فلسطينية

عضو بمركزية فتح ينتقد السفراء العرب الذين حضروا مؤتمر (صفقة القرن)

عضو بمركزية فتح ينتقد السفراء العرب الذين حضروا مؤتمر (صفقة القرن)
صور للسفراء العرب بعد المؤتمر الصحفي الخاص بـ (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، أن مشاركة بعض السفراء العرب في المؤتمر الصحفي الخاص بـ (صفقة القرن) هو موقف مستغرب ومستهجن.

وقال محيسن في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إن "مشاركة بعض السفراء العرب في المؤتمر الصحفي الذي تم خلاله الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن، هو موقف مستغرب ومستهجن، علماً بأنَ السفراء هم موظفون لدى حكوماتهم يتفذّون تعليماتها وسياساتها".

وأوضح أن بعض المواقف العربية متردّدة وضبابيّة من الصفقة، وتخدمُ الصفقة المرفوضة وتسعى إلى تمريرها، مضيفًا: "المطلوب هو موقف عربي قويٌّ وواضحٌ يرفض هذه الصفقة ويرتقي إلى حجم المخاطر التي تهدد فلسطين والأمة ومقدساتها".

وأشار محيسن إلى أن صفقة القرن هي انتهاك فظٌّ للقانون الدولي وضرب بعرض الحائط لكل الأسس والمرجعيّاتِ التي انطلقت على اساسها مفاوضات السلام، وهي تنكّر فاضحٌ للحق الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مثلما هي عملية احتيال على الشرعية الدولية.

يُذكر أن ثلاث دول عربية شاركت في المؤتمر الخاص بصفقة القرن، وهي الإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين.

منشور جمال محيسن

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