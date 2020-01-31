30 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

المصلون في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أدى نحو 30 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن الفلسطينيين أدوا الصلاة في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابات المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه، من تفتيش للشبان والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.



وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة قد هاجمت مُصلو الفجر في "الأقصى"، وأصابت نحو 10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت ثلاثة آخرين.