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مرزوق الغانم: لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة

مرزوق الغانم: لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة
مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن "ما يسمى بصفقة القرن والتسويق لسلام مفترض في الشرق الأوسط لن تنجح طالما كانت التسوية غير متكافئة ولا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة والمثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وقال الغانم في تصريح صحفي صادر عن مكتبه: إن "أي جهد دولي أو إقليمي باتجاه السلام هو جهد مقدر من الناحية المبدئية إلا أن هذا السلام يجب أن يكون حقيقيا وعادلا ومنصفاً.

وأشار إلى أن حجر الزاوية في أي حديث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند أولا وآخرا إلى حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة وإنهاء الاحتلال، وغير ذلك سيكون الحديث أقرب إلى العبث وإضاعة الوقت، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح الغانم، أنه لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني في السيادة والحدود والقدس والمياه واللاجئين وإزالة كافة المستوطنات التي بنيت منذ عام 1967.

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