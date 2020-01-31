عاجل

  • إصابة العشرات بحالات اختناق جراء المواجهات مع الاحتلال بالأغوار

  • مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في "كفر قدوم" شرق قلقيلية

  • بدء المواجهات على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا والمواطنون يشعلون الاطارات

شؤون فلسطينية

العوض لفتح وحماس: علينا تجنب الغرق بالتفاصيل الإدارية لاجراءات انهاء الانقسام

العوض لفتح وحماس: علينا تجنب الغرق بالتفاصيل الإدارية لاجراءات انهاء الانقسام
الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن نجاح  الحراك الفلسطيني الداخلي؛ لمواجهة صفقة القرن يتطلب عدة شروط.

ودعا العوض خلال منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، أولًا للتأكيد على وحدة الموقف السياسي الفلسطيني الرافض لصفقة ترامب جملة وتفصيلًا، وكذلك تأكيد التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة  طبقا للقرار 194، وحق الشعب في ممارسة كل أشكال المقاومة لإنهاء الاحتلال.

ودعا العوض أيضًا للتأكيد بالالتزام بالتمثيل الفلسطيني الموحد للشعب الفلسطيني، عبر منظمة التحرير، واستعادة مؤسساتها كافة لدورها مختلف المستويات.

وطالب بتجنب الغرق بالتفاصيل الإدارية لاجراءات انهاء الانقسام، مع التأكيد على معالجة كافة الملفات العالقة وبما يوفر  الطمأنينة للمواطنين بأن الانقسام في طريقه للزوال، داعيًا لتوفير كافة إمكانيات صمود للشعب الفلسطيني عبر اعتماد سياسية واضحة على مختلف المستويات.

وشدد على ضرورة الاتفاق على آليات الجادة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال ووقف العمل بالاتفاقات والالتزامات المترتبة، مع ضرورة التحرك على المستويين العربي والدولي رسميًا وشعبيا ومحاصرة  الصفقة وصولا لإسقاطها.

أخبار ذات صلة

شاهد: مساجد الضفة تمتلئ بالمصلين مع استمرار حملة الفجر

شاهد: مساجد الضفة تمتلئ بالمصلين مع استمرار حملة الفجر

جيش الاحتلال يُداهم جنين ويعتقل شابين

جيش الاحتلال يُداهم جنين ويعتقل شابين

الخضري يدعو جامعة الدول العربية لتبني الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن

الخضري يدعو جامعة الدول العربية لتبني الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن

عضو بمركزية فتح ينتقد السفراء العرب الذين حضروا مؤتمر (صفقة القرن)

عضو بمركزية فتح ينتقد السفراء العرب الذين حضروا مؤتمر (صفقة القرن)

30 ألف مصل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في المسجد الأقصى

30 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

رؤساء الكنائس الكاثوليكية: (صفقة القرن) ستكون سببًا بمزيد من العنف وإراقة الدماء

رؤساء الكنائس الكاثوليكية: (صفقة القرن) ستكون سببًا بمزيد من العنف وإراقة الدماء

شاهد: آثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

شاهد: آثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: مساجد الضفة تمتلئ بالمصلين مع استمرار حملة الفجر

شاهد: مساجد الضفة تمتلئ بالمصلين مع استمرار حملة الفجر

جيش الاحتلال يُداهم جنين ويعتقل شابين

جيش الاحتلال يُداهم جنين ويعتقل شابين

الخضري يدعو جامعة الدول العربية لتبني الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن

الخضري يدعو جامعة الدول العربية لتبني الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن

30 ألف مصل يؤدون &#34;الجمعة&#34; في المسجد الأقصى

30 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أمطار مصحوبة بعواصف رعدية تضرب الأراضي الفلسطينية

أمطار مصحوبة بعواصف رعدية تضرب الأراضي الفلسطينية

شاهد: الاحتفال بعيد ميلاد العاهل الأردني في رام الله

شاهد: الاحتفال بعيد ميلاد العاهل الأردني في رام الله

شاهد: إصابتان في سديروت بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة تجاه الغلاف

شاهد: إصابتان في سديروت بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة تجاه الغلاف

منوعات

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: &#34;وضعها حرج&#34;

مديرة أعمال نادية لطفي تبكي: "وضعها حرج"

بدور البراهيم تعلن عن زواجها بمهر مليون ريال

بدور البراهيم تعلن عن زواجها بمهر مليون ريال

أمها أنقذتها.. ديبيكا بادوكون تروي تفاصيل معركتها مع هذا المرض

أمها أنقذتها.. ديبيكا بادوكون تروي تفاصيل معركتها مع هذا المرض

أحلام تتحدث لأول مرة عن تفاصيل حياتها الخاصة مع أولادها

أحلام تتحدث لأول مرة عن تفاصيل حياتها الخاصة مع أولادها

شويكار تكشف تفاصيل تدهور حالتها الصحية

شويكار تكشف تفاصيل تدهور حالتها الصحية

دانا حلبي ترد على المشككين في خطوبتها لعبدالمنعم عمايري

دانا حلبي ترد على المشككين في خطوبتها لعبدالمنعم عمايري

سلمان خان يفقد أعصابه مع أحد المعجبين.. شاهد ماذا فعل

سلمان خان يفقد أعصابه مع أحد المعجبين.. شاهد ماذا فعل

محامي زينة يكشف لأول مرة سراً بشأن علاقة الفنان أحمد عز بتوأمه

محامي زينة يكشف لأول مرة سراً بشأن علاقة الفنان أحمد عز بتوأمه

نحافة هيا الشعيبي غير المسبوقة تظهر أخيراً بوضوح

نحافة هيا الشعيبي غير المسبوقة تظهر أخيراً بوضوح

العثور على الصحفية المصرية رحاب بدر مشنوقة داخل منزلها

العثور على الصحفية المصرية رحاب بدر مشنوقة داخل منزلها

عربي

فرق الإطفاء تُسيطر على حريق اندلع بمبنى القنصلية الروسية في عدن

فرق الإطفاء تُسيطر على حريق اندلع بمبنى القنصلية الروسية في عدن

فرنسا تَرصد فرقاطة تركية رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا

فرنسا تَرصد فرقاطة تركية رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا

الجيش الجزائري يلقي القبض على مسلح كان يخطط لتفجير يستهدف المظاهرات

الجيش الجزائري يلقي القبض على مسلح كان يخطط لتفجير يستهدف المظاهرات

الجيش العراقي يعلن استئناف العمليات ضد تنظيم الدولة بالتعاون مع التحالف الدولي

الجيش العراقي يعلن استئناف العمليات ضد تنظيم الدولة بالتعاون مع التحالف الدولي