العوض لفتح وحماس: علينا تجنب الغرق بالتفاصيل الإدارية لاجراءات انهاء الانقسام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن نجاح الحراك الفلسطيني الداخلي؛ لمواجهة صفقة القرن يتطلب عدة شروط.



ودعا العوض خلال منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، أولًا للتأكيد على وحدة الموقف السياسي الفلسطيني الرافض لصفقة ترامب جملة وتفصيلًا، وكذلك تأكيد التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة طبقا للقرار 194، وحق الشعب في ممارسة كل أشكال المقاومة لإنهاء الاحتلال.



ودعا العوض أيضًا للتأكيد بالالتزام بالتمثيل الفلسطيني الموحد للشعب الفلسطيني، عبر منظمة التحرير، واستعادة مؤسساتها كافة لدورها مختلف المستويات.



وطالب بتجنب الغرق بالتفاصيل الإدارية لاجراءات انهاء الانقسام، مع التأكيد على معالجة كافة الملفات العالقة وبما يوفر الطمأنينة للمواطنين بأن الانقسام في طريقه للزوال، داعيًا لتوفير كافة إمكانيات صمود للشعب الفلسطيني عبر اعتماد سياسية واضحة على مختلف المستويات.



وشدد على ضرورة الاتفاق على آليات الجادة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال ووقف العمل بالاتفاقات والالتزامات المترتبة، مع ضرورة التحرك على المستويين العربي والدولي رسميًا وشعبيا ومحاصرة الصفقة وصولا لإسقاطها.