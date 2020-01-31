أردوغان لأبو مازن: سنشارك إلى جانبكم في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تقف تمامًا مع فلسطين في مواجهة (صفقة القرن).



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث قال أردوغان: "إننا نقف إلى جانبكم وإخواننا في فلسطين في هذه المرحلة الحرجة، فموقفنا دائمًا ثابت وهو إلى جانب فلسطين وقضيتها العادلة"، بحسب الوكالة الرسمية (وفا).



وعن (صفقة القرن) قال أردوغان: "نشارككم الرأي بأن هذه الصفقة لا يوجد بها أي شيء للشعب الفلسطيني، وأنها منحازة بالكامل لإسرائيل، وتكرس الاحتلال وهي استمرار لهذا الاستعمار الإسرائيلي".



وأضاف: "سنقف إلى جانبكم في كافة المحافل الدولية، وسننسق معكم في كل الخطوات التي ستقومون بها، كما أن وزير خارجيتنا سيحضر الاجتماع الذي دعت له منظمة التعاون الإسلامي الاسبوع المقبل".



بدوره، أعرب الرئيس محمود عباس عن شكره لنظيره التركي على مواقفه المشرفة والداعمة للشعب الفلسطيني.



وأكد الرئيس عباس على أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف خلال الفترة المقبلة، وأبلغه أنه سيذهب إلى مجلس الأمن لإلقاء كلمة هناك.