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الملك عبدالله للرئيس عباس: الأردن معكم حتى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

الملك عبدالله للرئيس عباس: الأردن معكم حتى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن المملكة تقف مع الشعب الفلسطيني حتى اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

جاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه الملك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، حيث شدد على وقوف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في وجه كل ما تتعرض له، وصولا إلى حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة عاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقلت وكالة (وفا) الرسمية.

بدوره، أعرب الرئيس عباس عن شكره للعاهل الأردني على مواقفه الداعمة والمشرفة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، والشعبين الشقيقين.

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