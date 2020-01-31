رسميًا.. بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي

نهر التايمز

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رام الله - دنيا الوطن

صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد.



ووافق النواب الأوروبيون على الاتفاق بـ621 صوتا ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت. وهذه هي المرحلة الرئيسية الأخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف على الاستفتاء حول بريكسيت.



ووفق (فرانس 24) فقد كرست عملية التصويت خروج النواب البريطانيين من البرلمان الأوروبي، وتصافح نواب ورفع البعض العلمين الأوروبي والبريطاني.



وخلال نقاش قبل التصويت أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "سنحبكم دائما وسنكون دائما قريبين منكم وسنفتقدكم".



وأعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكسيت ميشال بارنييه الذي بات مكلفا المباحثات حول العلاقة المستقبلية مع لندن "أشعر بالأسف لأن تكون اختارت بريطانيا الانعزال بدل التضامن. إنه بالطبع يوم حزين ودراماتيكي. يساهم ذلك في إضعاف الجانبين".