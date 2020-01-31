قيس سعيد: لست راضيًا عن بيان الخارجية التونسية حول صفقة القرن

الرئيس التونسي قيس سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

وصف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد (صفقة القرن) بـ (مظلمة القرن)، مؤكدًا أنها ليست مقبولة وأن فلسطين ليست ضيعة أو بستانًا لتكون موضوع صفقة.



واعتبر سعيد، في حوار للقناة التونسية الأولى، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام تضاف إلى مظلمة القرن السابق الذي ظهر فيه الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه غير راض عن بيان وزارة الخارجية التونسية حول صفقة القرن وأن الشعب التونسي ملّ من هذه البيانات.



وبيّن أنه قد يقدم مبادرة تشريعية لتجريم "الخيانة العظمى"، في إشارة إلى تجريم التطبيع، مستدركًا بالقول: إن النصوص القانونية موجودة وإن القضية الفلسطينية لا تختصر في مبادرة تشريعية بل هي قضية مركزية.



وكانت الخارجية التونسيّة أعربت في بيان له نشرته الأربعاء الماضي، عن قلقها الشديد من مبادرة الإدارة الأميركية لتسوية القضية الفلسيطينيّة.



وأكدت أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف والتجزئة في "تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".



وجدّدت الخارجية تأكيدها ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معربة عن وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه المشروعة، ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى استئناف مسار السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حق الشعب الفلسطيني في أرضه.