غانتس يتفوق على نتنياهو في استطلاعات الرأي الإسرائيلية

من الحملة الدعائية لانتخابات 2019

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، نتائج استطلاع رأي، قبيل الانتخابات الإسرائيلية المزمعة الشهر المقبل.



وأوضح الاستطلاع أن بيني غانتس لا يزال يتفوق على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث حصل حزب (أزرق أبيض) في الاستطلاع على 36 مقعدًا، متفوقًا على الليكود بثلاثة مقاعد حيث حصلوا على 33 مقعدًا.



وجاءت القائمة العربية المشتركة ثالثًا بـ 13 مقعدًا، فيما حزب شاس نال 8 مقاعد في الاستفتاء، ومثلهم ليهودت هتوراة، وحصل حزب إسرائيل بيتنا أيضًا على 8 مقاعد، فيما ائتلاف "العمل جيشر ميرتس" حصل على 7 مقاعد، ويمينا 7 مقاعد.



وتعني هذه النتائج تعادل بين تياري اليسار-وسط، واليمين، بحصول كل منهما على 56 مقعداً بالكنيست.