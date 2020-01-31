أردوغان: إن لم نتمكن من حماية الأقصى اليوم فلن نستطيع حماية الكعبة غدًا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن الخطة الأمريكية الجديدة المعروفة باسم (صفقة القرن) تهدف لالتهام القدس وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنه سيتحدث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتقييم الأمر.



وأضاف أردوغان في كلمة له في العاصمة التركية: القدس بالنسبة لنا خط أحمر، وأي يد ستمتد على المسجد الأقصى سنكسرها، فيما انتقد المملكة العربية السعودية، متسائلًا: متى ستتكلم السعودية إن لم تتكلم اليوم؟، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.



وأوضح بالقول: "إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من حماية الكعبة، من أعين الشر، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".



وتابع الرئيس التركي: "الأيادي الخائنة العربية التي صفقت لخطة ترمب ستحاسب، فلا يمكن القبول بالخطة الأمريكية الجديدة وبعض الدول العربية قبلتها وهذه خيانة".



وأشار أردوغان إلى أن "إسرائيل دولة إرهابية وليس لديها أي اعتبار للمسلمين وتريد استبعاد الفلسطينيين عن أرضهم الأم"، مبينًا أنه إذا وقعت سنديانة القدس فإن العالم كله سينهار.



وختم أردوغان، حديث، قائلًا: "مثل هذه الدولة المارقة (إسرائيل) التي تعدم الأبرياء في الشوارع، لا يمكن أن تكون في نظرنا دولة صالحة أبدًا".