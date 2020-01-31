رئيس أمريكي سابق يحذر ترامب من تنفيذ صفقة القرن

خريطة دولة فلسطين وفق (صفقة القرن)

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رام الله - دنيا الوطن

انتقد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر خطة الرئيس دونالد ترامب المزعومة للسلام في الشرق الأوسط مؤكدًا أنها "تقوض آفاق السلام العادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".



وقال كارتر في تغريدة له عبر حسابه بموقع (تويتر): إن الخطة تكسر حل الدولتين المتفق عليه مع حدود عام 1967 ضمن سلسلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وحذر كارتر من أن تنفيذ الخطة يعني فقدان الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع المستمر منذ فترة طويلة وهو حل الدولتين، وفق صحيفة (القدس العربي).



وأكد أن الاقتراح ينتهك القانون الدولي فيما يتعلق بتقرير المصير، مؤكداً أن خطة ترامب تعني الاستيلاء على الأرض بالقوة وضم الاراضي المحتلة.



واعترض كارتر على "حالة عدم اليقين" المتعلقة بشأن مستقبل "أجزاء من الضفة الغربية" وصياغة الخطة التي وصفت إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي".