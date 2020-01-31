شاهد: آثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأدى القصف الإسرائيلي، لقطاع غزة، فجر اليوم، لدمار كبير في ممتلكات المواطنين غرب محافظة رفح، جنوبي قطاع غزة.وطال القصف الإسرائيلي بئر وبركة ومضخات مياه تتبع لمصلحة مياه بلديات الساحل، وعديد الأراضي التابعة للمواطنين.وادعى جيش الاحتلال أن قصفه جاء كرد على اطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة، باتجاه سديروت في غلاف غزة.