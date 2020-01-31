أمطار مصحوبة بعواصف رعدية تضرب الأراضي الفلسطينية

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70كم/ساعة والبحر مائج .



أما يوم السبت يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يبقى الجو باردا الى شديد البرودة، فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.



ويوم الأحد فيكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر شدة سرعة الرياح خاصة يوم الجمعة، وخطر التزحلق على الطرقات، وأيضًا تدني مدى الرؤيا الافقية.