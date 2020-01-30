شاهد: إصابتان في سديروت بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة تجاه الغلاف

رام الله - دنيا الوطن

دوت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في مستوطنات غلاف غزة، بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع.





وذكرت (القناة 13) الإسرائيلية أن إصابتين، أحداهما خطيرة، وقعتا أثناء هروب المستوطنين للملاجئ في بلدة سديروت.







وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن حريقا اندلع قرب كلية سايبر في بلدة سديروت بعد سقوط صاروخ في المكان.





من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، واعترضت القبة الحديدية صاروخين.





يتبع ،،







