منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الدولية بسبب فايروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ الدولية، بسبب فايروس كورونا.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ للمنظمة، اليوم الخميس، أن هذا القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار الفايروس في 18 دولة في العالم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ الدولية، بسبب فايروس كورونا.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ للمنظمة، اليوم الخميس، أن هذا القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار الفايروس في 18 دولة في العالم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
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