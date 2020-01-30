منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ الدولية بسبب فايروس (كورونا)

تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ الدولية، بسبب فايروس كورونا.



وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في أعقاب اجتماع لجنة الطوارئ للمنظمة، اليوم الخميس، أن هذا القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار الفايروس في 18 دولة في العالم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).