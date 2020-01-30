فلسطين ترفض دعوة الولايات المتحدة للحوار حول (صفقة القرن)

فريق ترامب لـ "صفقة القرن"

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رام الله - دنيا الوطن

رفض مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، دعوة أطلقتها المندوبة الأمريكية كيلي كرافت، في وقت سابق الخميس، للحوار بشأن خطة السلام المزعومة المعروفة باسم (صفقة القرن).



وقال منصور، وفق وكالة (الأناضول): "لا يوجد مسؤول فلسطيني واحد سيجتمع مع المسؤولين الأمريكيين بعد وقوع هذا الزلزال"، في إشارة إلى الإعلان عن الصفقة المزعومة، وجوهر الخطة يستهدف تدمير الطموح الوطني لشعبنا الفلسطيني وهذا غير مقبول".



ولفت منصور، إلى أن السلطة الفلسطينية "تقوم حاليا بتعبئة المجتمع الدولي بأكمله، للدفاع عن موقفه المفترض إزاء عدالة قضيتنا الفلسطينية".



وفي وقت سابق الخميس، قالت كرافت، في تصريحات إعلامية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إنها "لا تريد أن تصدر حكما مسبقا على الخطة، وأنها منفتحة للتحاور بشأنها مع المراقب الفلسطيني الدائم هنا (في الأمم المتحدة)".



والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة، تضمنت إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.