الشيخ: وفد من حركة فتح ومنظمة التحرير سيتوجه لغزة الأسبوع المقبل

حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

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رام الله - دنيا الوطن

كشف حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن وفداً من الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية، سيتوجه إلى قطاع غزة، الأسبوع المقبل، للتباحث مع حركتي حماس والجهاد الاسلامي، حول (صفقة القرن) والمصالحة الفلسطينية.



وقال الشيخ في لقاء له عبر قناة (الجزيرة) الفضائية، مساء اليوم الخميس: "نحن نمد أيدينا لكل الفصائل الفلسطينية؛ لتوحيد الموقف ومواجهة الخطة الامريكية".



وحول (صفقة القرن)، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه تم إبلاغ إسرائيل، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، لم تعد ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية.



وقال: "إن السلطة الوطنية الفلسطينية في حل من الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي المترتبة على اتفاق أوسلو"، لافتاً إلى أن الاختبار الجدي للموقف العربي، سيكون في اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة المصرية القاهرة، يوم السبت المقبل، حيث سيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلمة تاريخية.



وتمنى الشيخ، على الأمتين العربية والإسلامية، أن تكونا قوة إسناد للموقف الفلسطيني.