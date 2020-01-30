إطلاق المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الطبية التطبيقية بجامعة الأزهر بغزة

الجدير بالذكر، أن المؤتمر، سيدعو الباحثين لتقديم أوراقهم البحثية في المحاور الآتية: التغذية السريرية- التصوير الطبي- العلاج الطبيعي- الطب المخبري- التمريض- الصحة العامة.





رام الله - دنيا الوطنبحضور الأستاذ الدكتور أحمد التيان، رئيس جامعة الأزهر، ونواب الرئيس، ولفيف من أعضاء مجلس الجامعة، واللجان العاملة بالمؤتمر من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالكلية، أطلقت كلية العلوم الطبية التطبيقية المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الطبية التطبيقية والمزمع عقدة بإذن الله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وجرت مراسم إطلاق المؤتمر بمقر عمادة الكلية بحرم الجامعة الشرقي.وصرح الدكتور خالد أبو شاب، عميد الكلية ، بأن عقد هذا المؤتمر الدولي الثاني هو امتداد للمؤتمر الدولي الأول للعلوم الطبية التطبيقية والذي عقد في 18-19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، والذي عرض خلاله 110 بحث علمي بمشاركات دولية وعربية ومحلية وخرج بتوصيات نوعية مؤثرة، وأضاف بأن لجان المؤتمر تعمل بشكل متواصل للتجهيز للمؤتمر الدولي الثاني، وقريباً سيطلق الموقع الإلكتروني للمؤتمر؛ وسيتم دعوة كافة الباحثين في دول العالم للمشاركة، سعياً للخروج بتوصيات من شأنها تطوير العمل الصحي في فلسطين.وأشاد د. التيان بكلية العلوم الطبية التطبيقية وجودة أدائها ومخرجاتها، معتبراً أن هذه المؤتمرات الدولية تحقق رسالة الجامعة نحو نشر المعرفة وتبادلها، وفتح أفاق جديدة للتعاون والتبادل مع المجتمع الدولي في أهم مجالات العمل الصحي، وشكر عمادة الكلية وعامليها على جهودهم الخلاقة والتي جعلت من كلية العلوم الطبية التطبيقية إحدى الكليات النموذجية المتميزة.