الفلسطينيون يستعدون ليوم غضب في القدس والضفة وغزة غداً الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

يستعد الفلسطينيون، ليوم غضب عارم، غداً الجمعة 31-1-2020 في القدس المحتلة والضفة وغزة، احتجاجاً على ما تسمى (صفقة القرن) الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



ودعت مختلف القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والجماهيرية لمظاهرات غاضبة غداً في كل مدن الضفة الغربية، والتوجه لنقاط المواجهة، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وتبدأ الفعاليات غداً، بأداء صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، والمساجد المركزية، ثم تنطلق المسيرات بعد الظهر في مختلف المدن.



ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لسان الناطقين باسمها، كافة الأحرار في الداخل والخارج؛ للخروج في مسيرات غضب، رافضة لـ (صفقة القرن)، كما دعت المواطنين بالضفة للمشاركة في جمعة الغضب على كل نقاط التماس مع العدو.



إلى ذلك، دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة الخليل وطولكرم ورام الله؛ للخروج في مسيرات الغضب، بعد صلاة الجمعة مباشرة، وذلك تأكيداً على أحقية الفلسطينيين بأرضهم من النهر إلى البحر.



كما دعت الكتلة الإسلامية، الطلاب في كافة جامعات الضفة، للمشاركة الفاعلة في الفعاليات الرافضة لـ (صفقة القرن) وتأكيدًا على تمسك الفلسطينيين بحقوقهم، والمشاركة في الفعاليات الوطنية.



في هذه الأثناء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاستنفار، تحسباً لمواجهات عنيفة غداً الجمعة، غير مستبعد كل أنواع المواجهات ضد جنوده والمستوطنين.