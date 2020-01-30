دولي

البنتاغون: نعمل على نشر صواريخ (باتريوت) في العراق بعد القصف الإيراني

البنتاغون: نعمل على نشر صواريخ (باتريوت) في العراق بعد القصف الإيراني
عناصر من القوات الأمريكية في العراق "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "إن الولايات المتحدة تعمل على نشر صواريخ (باتريوت) في العراق، بعد القصف الإيراني.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن الولايات المتحدة، تعمل مع العراق؛ لنشر منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) بعد الضربة الإيرانية على القواعد العسكرية العراقية، التي تتمركز فيها القوات الأمريكية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وقال إسبر للصحفيين، رداً على سؤال عن سبب عدم نشر هذه الأسلحة في العراق، بعد القصف الإيراني: "يجب أن نحصل على إذن حكومة الطرف المضيف العراق".

من ناحيته، أكد رئيس اللجنة المتحدة لرؤساء أركان القوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي: "نعمل مع الحكومة العراقية في هذا الشأن".

ووفقاً له، من الضروري العمل على حل بعض المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية؛ للتوريد المحتمل لباتريوت إلى البلاد.

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