أردوغان: (صفقة القرن) مشروع احتلال والقدس ليست للبيع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، (صفقة القرن) بأنها مشروع احتلال.



وأكد أردوغان، في تغريدة له على موقع (تويتر)، أن القدس ليست للبيع، وأن نظرة تركيا إلى فسطين، هي نفس نظرة السلطان عبد الحميد الثاني، بحسب وكالة أنباء (الأناضول) التركية.