واشنطن تفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.. والأخيرة ترد

اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن فرض عقوبات على رئيسها علي أكبر صالحي "لعبة سياسية لا قيمة لها"، ودليل على "يأس" الولايات المتحدة.





وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية، بهروز كمالوندي: "إيران ستواصل برنامجها النووي وبقوة، رغم العقوبات الأمريكي، واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي، وانتهكت التزاماتها، وليست في موقع يؤهلها لإبداء رأيها بشأن التزام إيران بتعهداتها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وأضاف: "فرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إجراء طفولي لا قيمة ولا اعتبار له".





ورداً على ذلك،وكانت الولايات المتحدة، قد ألغت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الإعفاءات الخاصة بمفاعل فوردو النووي، بعد أن قررت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم، وتشغيل هذه المنشأة.