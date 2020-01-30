واشنطن تفرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.. والأخيرة ترد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ورئيسها علي أكبر صالحي.
وتشمل العقوبات الأمريكية، تجميد أصول المنظمة الإيرانية، وحظر جميع التعاملات معها للجهات الأمريكية، ومواطني الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر دبلوماسية غربية قولها: "إن الولايات المتحدة، ستمدد الإعفاءات من العقوبات لمدة 60 يوماً، لتتمكن الشركات الروسية والصينية والأوروبية من مواصلة العمل في بعض المنشآت النووية الإيرانية، ومنها مفاعل آراك، ومحطة بوشهر، ومفاعل طهران للأبحاث".
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، ورئيسها علي أكبر صالحي.
وتشمل العقوبات الأمريكية، تجميد أصول المنظمة الإيرانية، وحظر جميع التعاملات معها للجهات الأمريكية، ومواطني الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر دبلوماسية غربية قولها: "إن الولايات المتحدة، ستمدد الإعفاءات من العقوبات لمدة 60 يوماً، لتتمكن الشركات الروسية والصينية والأوروبية من مواصلة العمل في بعض المنشآت النووية الإيرانية، ومنها مفاعل آراك، ومحطة بوشهر، ومفاعل طهران للأبحاث".
ورداً على ذلك، اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن فرض عقوبات على رئيسها علي أكبر صالحي "لعبة سياسية لا قيمة لها"، ودليل على "يأس" الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية، بهروز كمالوندي: "إيران ستواصل برنامجها النووي وبقوة، رغم العقوبات الأمريكي، واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي، وانتهكت التزاماتها، وليست في موقع يؤهلها لإبداء رأيها بشأن التزام إيران بتعهداتها"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأضاف: "فرض عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إجراء طفولي لا قيمة ولا اعتبار له".
وكانت الولايات المتحدة، قد ألغت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الإعفاءات الخاصة بمفاعل فوردو النووي، بعد أن قررت إيران استئناف تخصيب اليورانيوم، وتشغيل هذه المنشأة.
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