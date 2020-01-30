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فرق الإطفاء تُسيطر على حريق اندلع بمبنى القنصلية الروسية في عدن

فرق الإطفاء تُسيطر على حريق اندلع بمبنى القنصلية الروسية في عدن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن حريقاً، اندلع، اليوم الخميس، بمبنى القنصلية الروسية في عدن، وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه.

نقلت مواقع يمنية عن شهود عيان، تأكيدهم اندلاع الحريق بمقر القنصلية الروسية في منطقة الشابات، بمديرية خور مكسر، شمالي عدن.

ووفقاً للشهود، فقد استمرت ألسنة النيران، وأعمدة الدخان، تتصاعد لفترة طويلة، حتى وصل فريق الدفاع المدني إلى الموقع، وتمكن من إخماد الحريق.

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