شؤون فلسطينية

القانوع: شعبنا سيُفشل كل محاولات تصفية قضيته

القانوع: شعبنا سيُفشل كل محاولات تصفية قضيته
عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)عبد اللطيف القانوع، أن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وسلب حقوق شعبنا المشروعة، ستفشل أمام  صمود شعبنا الأسطوري، وإرادته الصلبة، ولن يُكتب لها النجاح.

وقال القانوع: إن خروج الجماهير الفلسطينية، اليوم، في مختلف المحافظات والمخيمات في قطاع غزة، يأتي تأكيداً على رفضها لـ (صفقة القرن) التصفوية، والتحاماً مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لها، بحسب ما جاء على موقع حركة (|حماس) الإلكتروني.

وأضاف، أن التظاهرات الشعبية والمسيرات الحاشدة غداً، واستمرار حملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، دليل على وحدة شعبنا في الدفاع عن مقدساته، والمحافظة على ثوابته، واستعداده الكامل لإفشال (صفقة القرن)، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

بحر يُشيد بموقف برلمانات عربية وإسلامية رافضة لـ (صفقة القرن)

بحر يُشيد بموقف برلمانات عربية وإسلامية رافضة لـ (صفقة القرن)

مشعل: بعض الدول العربية أدارت ظهرها للقضية الفلسطينية بدعم (صفقة القرن)

مشعل: بعض الدول العربية أدارت ظهرها للقضية الفلسطينية بدعم (صفقة القرن)

الطيراوي: يجب على السلطة ملاحقة العملاء وسماسرة الأراضي واحتضان المناضلين

الطيراوي: يجب على السلطة ملاحقة العملاء وسماسرة الأراضي واحتضان المناضلين

الاحتلال يعتقل طفلين من بيت أمر بالخليل

الاحتلال يعتقل طفلين من بيت أمر بالخليل

فريدمان: الفلسطينيون لن يحصلوا على دولتهم قريباً حتى لو وافقوا على (صفقة القرن)

فريدمان: الفلسطينيون لن يحصلوا على دولتهم قريباً حتى لو وافقوا على (صفقة القرن)

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس

نابلس: مزارعون يتمكنون من زراعة أراضيهم بعد 20 عاماً من المنع

نابلس: مزارعون يتمكنون من زراعة أراضيهم بعد 20 عاماً من المنع

اشتية: خطة ترمب تقترح نظام فصل عنصري لا أكثر وتخلق (بانتوستانات) فلسطينية

اشتية: خطة ترمب تقترح نظام فصل عنصري لا أكثر وتخلق (بانتوستانات) فلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يُشيد بموقف برلمانات عربية وإسلامية رافضة لـ (صفقة القرن)

بحر يُشيد بموقف برلمانات عربية وإسلامية رافضة لـ (صفقة القرن)

القانوع: شعبنا سيُفشل كل محاولات تصفية قضيته

القانوع: شعبنا سيُفشل كل محاولات تصفية قضيته

الاحتلال يعتقل طفلين من بيت أمر بالخليل

الاحتلال يعتقل طفلين من بيت أمر بالخليل

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس

نابلس: مزارعون يتمكنون من زراعة أراضيهم بعد 20 عاماً من المنع

نابلس: مزارعون يتمكنون من زراعة أراضيهم بعد 20 عاماً من المنع

إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال في البيرة وقلقيلية

إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال في البيرة وقلقيلية

&#34;الوطني&#34;: نرفض صفقة المؤامرة الأمريكية ودولتنا المستقلة على حدود 67

"الوطني": نرفض صفقة المؤامرة الأمريكية ودولتنا المستقلة على حدود 67

الجامعة العربية تدعو لوقف اعتداءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية عام 1948

الجامعة العربية تدعو لوقف اعتداءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية عام 1948

منوعات

جوليا بطرس تتعرّض لهجوم شرس بسبب فلسطين.. ومطالبات بسحب الجنسية اللبنانية منها

جوليا بطرس تتعرّض لهجوم شرس بسبب فلسطين.. ومطالبات بسحب الجنسية اللبنانية منها

لقاء نادر مع عبلة كامل في بداياتها.. هكذا كانت منذ 34 عاماً

لقاء نادر مع عبلة كامل في بداياتها.. هكذا كانت منذ 34 عاماً

هل خططت زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم للسرقة معه؟

هل خططت زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم للسرقة معه؟

بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ&#34;مايا دياب&#34;

بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ"مايا دياب"

محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: &#34;إلك نفس؟&#34;

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: "إلك نفس؟"

عربي

فرق الإطفاء تُسيطر على حريق اندلع بمبنى القنصلية الروسية في عدن

فرق الإطفاء تُسيطر على حريق اندلع بمبنى القنصلية الروسية في عدن

فرنسا تَرصد فرقاطة تركية رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا

فرنسا تَرصد فرقاطة تركية رافقت شحنة مدرعات إلى ليبيا

الجيش الجزائري يلقي القبض على مسلح كان يخطط لتفجير يستهدف المظاهرات

الجيش الجزائري يلقي القبض على مسلح كان يخطط لتفجير يستهدف المظاهرات

الجيش العراقي يعلن استئناف العمليات ضد تنظيم الدولة بالتعاون مع التحالف الدولي

الجيش العراقي يعلن استئناف العمليات ضد تنظيم الدولة بالتعاون مع التحالف الدولي