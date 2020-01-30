القانوع: شعبنا سيُفشل كل محاولات تصفية قضيته

عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)عبد اللطيف القانوع، أن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وسلب حقوق شعبنا المشروعة، ستفشل أمام صمود شعبنا الأسطوري، وإرادته الصلبة، ولن يُكتب لها النجاح.



وقال القانوع: إن خروج الجماهير الفلسطينية، اليوم، في مختلف المحافظات والمخيمات في قطاع غزة، يأتي تأكيداً على رفضها لـ (صفقة القرن) التصفوية، والتحاماً مع الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لها، بحسب ما جاء على موقع حركة (|حماس) الإلكتروني.



وأضاف، أن التظاهرات الشعبية والمسيرات الحاشدة غداً، واستمرار حملة الفجر العظيم في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، دليل على وحدة شعبنا في الدفاع عن مقدساته، والمحافظة على ثوابته، واستعداده الكامل لإفشال (صفقة القرن)، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.