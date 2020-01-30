شؤون فلسطينية

مشعل: بعض الدول العربية أدارت ظهرها للقضية الفلسطينية بدعم (صفقة القرن)

مشعل: بعض الدول العربية أدارت ظهرها للقضية الفلسطينية بدعم (صفقة القرن)
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السابق
رام الله - دنيا الوطن
أكد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) السابق، أن الفلسطينيين حول العالم، يتحدون لإحباط خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، منتقداً الحكومات العربية التي دعمت الخطة.

وقال مشعل في تصريحات صحفية له: "بعض الدول العربية، أدارت ظهرها للقضية الفلسطينية، بدعم تلك الخطة.. هذا موقف ليس مشرفاً"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "هذه الصفقة نحن نرفضها بالكامل، ونحن واثقون أنها ستفشل.. لن ننتظر فشلها.. نحن سنفشلها.. الفلسطينيون يتواصلون في ما بينهم لحشد قواهم في مواجهة ما وصفها ترامب بأنها صفقة القرن".

وأضاف: "بدأنا العمل، ولسنا في مرحلة انتظار أو ترقب لأننا نعلم خطورة هذه الصفقة، نحشد قوانا ونتواصل لتوحيد الصف الفلسطيني، والتفاهم على استراتيجيتنا لمواجهة هذه الخطوة".

وشدد مشعل على أن الموقف الفلسطيني الموحد، قائم على رفض الخطة، وقال: "نملك أوراق قوة كبيرة على رأسها عدالة قضيتنا".

وتمنح ما بات يعرف بـ (صفقة القرن) إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلاً، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية، وبالسيادة على غور الأردن، وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.

وكذلك تقضي الخطة، بأن تخضع دولة فلسطينية منزوعة السلاح وبحدود يعاد رسمها، لسيطرة إسرائيلية على أمنها، مقابل مناطق في الصحراء تعويضاً عن أراض خصبة يستوطنها إسرائيليون.

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