شؤون فلسطينية

الطيراوي: يجب على السلطة ملاحقة العملاء وسماسرة الأراضي والعمل على احتضان المناضلين

الطيراوي: يجب على السلطة ملاحقة العملاء وسماسرة الأراضي والعمل على احتضان المناضلين
توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
عقدت مفوضية المنظمات الشعبية، اليوم الخميس، الموافق 30/1/2020 اجتماعها الطارئ برئاسة مفوضها، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء توفيق الطيراوي، ضم النقابات ونقباءها والاتحادات وأمناءها العامين والفروع والمكاتب الحركية المركزية والفرعية.

وقال الطيراوي في كلمة له: "إن خارطة فلسطين المعتمدة في أذهاننا، هي حيفا ويافا وعكا والناصرة من فلسطين، ولا يجرؤ أي مسؤول فلسطيني، أن يعتمد غير هذه الخارطة، حتى ولو التزمنا باتفاقات سابقة، فالزمن الفائت قد ذهب بغير عودة"، بحسب ما جاء على موقع المفوضية الإلكتروني.

وأضاف: "نقول للأمة العربية: إن لم تكونوا معنا فلا تكونوا مع أمريكا، لأن التاريخ لا يرحم"، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها أُنشئت لأساس وطني، وان عقيدتها وواجبها هي حماية الشعب الفلسطيني، وملاحقة العملاء وسماسرة الأراضي، وأن تحتضن المناضلين من أبناء الشعب الحر، فهم السند الحقيقي".

وأشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى أن المرحلة الآتية، هي مرحلة أبناء الشعب الفلسطيني بأكمله، لافتاً إلى أن المشروع الوطني للكل الفلسطيني، ويجب المحافظة عليه وحمايته، معتبراً أن (صفقة القرن) أسست لمرحلة جديدة.

وفي السياق، قال الطيراوي: "يكفي تفاخراً بالمواقع والصور، فقد انتهى عهد الرتب والمراتب، وحان وقت الفعل كشركاء، وليس كأدوات لهذا وذاك.. شركاء للحفاظ على الأرض والعرض، والآن وقت مواجهة الاحتلال، والدور الآن للميدان".

وفي نفس السياق، طالب الطيراوي، وزير التربية والتعليم، واتحاد المعليمن، بتغيير منهاج التعليم، وجعله يحمل روح التضحية والفداء.

وشدد الطيراوي على ضرورة الاتصال بين كل اتحاد ونقابة مع الدول العربية والأجنبية؛ لاتخاذ مواقف مساندة للقضية الفلسطينية، ورفض (صفقة القرن)، والعمل مع باقي الشرائح والمشاركة في كافة الفعاليات الميدانية، بالإضافة إلى مشاركة الجميع مع الإقاليم، في كافة الفعاليات الرافضية للصفقة.

وطالب الطيراوي، بتشكيل وفود إلى الدول العربية والأجنبية من أجل مساندة هذه النقابات، بتلك الدول، لرفض الصفقة المزعومة، والاتصال بغزة كلٌ بنظيره، من أجل عمل وحدة وطنية ومشروع كامل متكامل، والعمل على ترتيب يوم عمل نقابي كامل.

وفي النهاية، اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة دائمة الانعقاد؛ لبحث السُبل والطرق؛ لمواجهة ما يسمى بـ (صفقة القرن) واعتماد توصيات للعمل.

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