الاحتلال يعتقل طفلين من بيت أمر بالخليل

عناصر من القوات الاسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلين من بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.



وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين، حمزة سميح عيسى بحر (14 عاما)، وعبد الله فهد ابراهيم عودة صبارنة (12 عاما)، في منطقة الظهر جنوب البلدة، بعد مواجهات اندلعت في المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.