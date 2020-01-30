الكشف عن المدة الزمنية لمحاكمة "نتنياهو"

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

كشف قانونيون إسرائيليون اليوم الخميس، النقاب عن المدة الزمنية التي قد تستغرقها محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو".



ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، وفق تقدير القانونيون، أن محاكمة "نتنياهو"، ستستمر من عامين إلى ثلاث، بسبب الحجم الهائل للمواد التي ستُقرأ في لائحة الاتهام.



وقالت الصحيفة: "بدأت الإجراءات لفتح الجلسة في المحكمة، ومع ذلك، وفي الوقت الحالي، من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمة ومدة استمرارها، مع الترجيح أن تستمر لمدة عامين على الأقل".



ويواجه نتنياهو تهما بالاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا، والرشوة في إحداها.