الجيش الجزائري يلقي القبض على مسلح كان يخطط لتفجير يستهدف المظاهرات

عنصر من الجيش الجزائري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، عن توقيف مسلح مطلوب، كان يخطط لاستهداف المظاهرات السلمية التي يشارك فيها الجزائريون يومي الثلاثاء والجمعة، وسط العاصمة الجزائر.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع: "في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 كانون الثاني/يناير 2020، من إلقاء القبض ببلدية بئر توتة بالجزائر العاصمة، على المسلح المطارد ر. بشير، الذي كان مرشحا لتنفيذ تفجير تستهدف المسيرات السلمية بوسط العاصمة باستعمال حزام ناسف"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتشهد الجزائر مظاهرات شعبية في العديد من المدن، حيث يطالب المتظاهرون بـ"دولة مدنية"، وإطلاق سراح "معتقلي الرأي".