عربي

الجيش العراقي يعلن استئناف العمليات ضد تنظيم الدولة بالتعاون مع التحالف الدولي

الجيش العراقي يعلن استئناف العمليات ضد تنظيم الدولة بالتعاون مع التحالف الدولي
عناصر من الجيش العراقي
رام الله - دنيا الوطن
افاد موقع (روسيا اليوم )، أن الجيش العراقي، إعلن استئناف عملياته العسكرية ضد تنظيم الدولة، بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد بيان صدر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة جاء فيه: "بالنظر لاستمرار نشاط عناصر تنظيم الدولة في مناطق عديدة من العراق ولغرض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولي قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التي تقدم تسهيلات لقواتنا في مجال الاسناد الجوي وحسب حاجة قواتنا التي تحددها قيادات العمليات المعنية لحين الاتفاق على شكل التعاون القادم بما يحقق سيادة العراق على أرضه وأجوائه".

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) في وقت سابق، عن مسؤولين أمريكيين، بأن "الولايات المتحدة استأنفت يوم الأربعاء الماضي عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش العراقي بما في ذلك العمليات ضد تنظيم الدولة"، بعد أن توقفت عقب اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

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