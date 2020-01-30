مصر للطيران تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين بسبب "كورونا"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة إلى الصين أو القادمة منها، في إجراء تسعى من خلاله إلى مواجهة انتشار فيروس (كورونا) الذي ظهر في البلد الآسيوي ثم انتقل إلى دول أخرى.



وأوردت الشركة، في بيان، أنه سيتم تعليق رحلات "هانزو" بدءا من أول شباط/فبراير المقبل، ثم ستتوقف رحلات بكين وغوانزو، اعتبارا من 4 شباط/فبراير المقبل، حتى إشعار آخر، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأكدت مصر للطيران أنها اتخذت هذا القرارا حفاظا على سلامة وصحة المسافرين على متن هذه الرحلات، فضلا عن أفراد الطاقم.



وأوضحت الشركة أنها حددت توقيت التعليق في مطلع فبراير والرابع منه، في ضوء التزامها بعودة المجموعات السياحية الموجودة حاليا في البلاد، مشيرة إلى أن آخر فوج سياحي من الصين سيغادر في الرابع من فبراير المقبل.



وأكدت الشركة أن وزارة الطيران المدني تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية، تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات .



الجدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير رحلة يوميا إلى غوانزو و3 رحلات أسبوعيا إلى كل من بكين وهانزو.



يشار إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 170 في الصين، وذلك بعد وفاة 37 شخصا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل الذي اندلع من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية.



كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص، ورصدت الأربعاء أول حالة إصابة في التبت.



ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف الخميس، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثل الآن حالة طوارئ عالمية.