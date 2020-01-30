شؤون فلسطينية

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وضعت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم الخميس، مكعبات اسمنتية على حاجز عسكري "شافيه شمرون" غرب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال وضعت المكعبات الاسمنتية على الحاجز الواقع على طريق نابلس_ جنين، قرب بلدة دير شرف، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.




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