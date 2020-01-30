الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس

وضعت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم الخميس، مكعبات اسمنتية على حاجز عسكري "شافيه شمرون" غرب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال وضعت المكعبات الاسمنتية على الحاجز الواقع على طريق نابلس_ جنين، قرب بلدة دير شرف، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.











رام الله - دنيا الوطن