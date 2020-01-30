نابلس: مزارعون يتمكنون من زراعة أراضيهم بعد 20 عاما من المنع

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن، اليوم الخميس، مزارعون من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، من زراعة أراضيهم بعد 20 عاما من منع الاحتلال زراعتها.



وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، بأنه رغماً عن الاحتلال وبعد ما يزيد عن عشرين عاما من منع المزارعين في سبسطية من الوصول الى أراضيهم الواقعة في حوض 4 الملاصق لجدار مستوطنة شافي شامرون تمكن المزارعون من الوصول إليها وزراعتها وتشيكها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكد عازم أن تلك الخطوة تشكل أكبر تحدي لصفقة القرن.