شؤون فلسطينية

اشتية: خطة ترمب تقترح نظام فصل عنصري لا أكثر وتخلق (بانتوستانات) فلسطينية

اشتية: خطة ترمب تقترح نظام فصل عنصري لا أكثر وتخلق (بانتوستانات) فلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن الخطة التي كشف عنها الرئيس الأميركي ترمب تقترح نظام فصل عنصري لا أكثر، وتعطي الشرعية لبرنامج استعماري في الضفة الغربية".

وأوضح اشتية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة (CNN) عرض، اليوم الخميس، أن القيادة والشعب الفلسطيني رفضا هذه الخطة لأنها ببساطة تعطي القدس بشكل كامل للإسرائيليين، وتخلق تقسيما زمانيا ومكانيا في المسجد الأقصى، وتبقي على المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية، بحيث يبقى 720 ألف مستوطن بشكل غير قانوني وغير شرعي على أراضينا.

وقال رئيس الوزراء: "ما يقدمه الرئيس ترمب فعليا هو 60% من الـ 22% من فلسطين التاريخية، أي يريد اقتطاع 40% من الأراضي الفلسطينية، بالوقت الذي كان من المفترض أن تضمن اتفاقية أوسلو كل الضفة وغزة للفلسطينيين ما يشكل الدولة الفلسطينية".

وأضاف: "هذه الخطة ببساطة تخلق (بانتوستانات) فلسطينية ضمن دولة إسرائيل، ولا يمكن أن يقبل الفلسطينيون هذا الواقع بأي شكل من الأشكال".

وحول الادعاءات الأميركية بأن الفلسطينيين يضيعون الفرص، أوضح اشتية: "هذه ليست فرصة، ولا مقدمة للتفاوض، بل إبقاء للأمر الواقع، وتسميته دولة فلسطينية".

وشدد رئيس الوزراء على أن "هذه الخطة لا يمكن أن تكون بديلا عن القانون الدولي، وليس لها شركاء، وهي عبارة عن شراكة بين حليفتين هما الولايات المتحدة وإسرائيل، تم استبعاد الفلسطينيين منها تماما".

وأكد اشتية أن كل العالم أصدر بيانات رفض لمبادرة ترمب، ولا يمكن للعرب أن يكونوا إلا إلى جانب الفلسطينيين، وغير ذلك يعني أنهم يقفون إلى جانب نتنياهو.

وتابع رئيس الوزراء: "هذه الخطة متحيزة 100% للإسرائيليين، وهي على انسجام كامل مع ما يريده نتنياهو، لأنه هو كاتبها، إذ تحمل نفس لغته وأفكاره وخطاباته التي سمعناها وقرأناها سابقا".

 واستهجن اشتية الخطة المقترحة، قائلا: "ليس فيها سيادة للفلسطينيين ولا سيطرة على المعابر، ولا تتحدث عن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، والأهم من ذلك كسر الأمر الواقع في الحرم الشريف"، معتبرا أن المبادرة تمثل تراجعا للوراء لا تقدما للأمام.

وأكد رئيس الوزراء أن "الخطة تشمل شرعنة لانتهاك القانون الدولي من أجل إبقاء الأمر الواقع كما هو، مع تناسي أننا نتحدث عن احتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وقال: "لا يجب السماح لإسرائيل أن تكون فوق القانون، وهي تنتهك حقوق الإنسان وتستولي على الأراضي الفلسطينية، وتبني مستوطنات يهودية بشكل غير شرعي وغير قانوني".

وتابع أن "الولايات المتحدة لا تستطيع منح أشياء لا تمتلكها، هذه أراض فلسطينية، وإسرائيل ليس بإمكانها ضم أي جزء منها"، مؤكدا أن "ما يحدث الآن هو أن الإدارة الأميركية تحاول خلق مرجعية جديدة للحل، وإعطاء شرعية لهذا الضم، وهذا وضع خطير جدا".

وأضاف: "وزراء الخارجية العرب سيجتمعون في القاهرة السبت المقبل، وسيكون صوتهم عاليا وواضحا بالتأكيد على دعمهم للحقوق الفلسطينية".

وأضاف: "بعض الدول العربية تعتقد أنه من الممكن إعطاء فرصة لهذه المبادرة، لكن ذلك غير ممكن لأنها بكل بساطة تعطي القدس (عاصمة فلسطين المستقبلية) للإسرائيليين، ولا يوجد أي دولة عربية ستقبل ضم إسرائيل للقدس".

وبخصوص العاصمة الفلسطينية التي تحدث عنها ترمب في خطنه، قال اشتية "الرئيس ترمب يقول إن الفلسطينيين بإمكانهم اختيار أي أرض خارج حدود القدس، أي الجدار الذي بناه الاحتلال، وتسميتها القدس واعتبارها عاصمة لهم".

وتابع: "القدس ليست أي جزء من القدس، القدس هي البلدة القديمة والمنطقة المحيطة بها وكل حوض المدينة المقدسة، حيث يعيش 300 ألف مقدسي في المدينة وحولها، القدس هي المدينة التي تم احتلالها عام 1967، قلبها الكنيسة وقلبها المسجد، هذه هي القدس بالنسبة لنا، ولن نقبل بغيرها".

وقال رئيس الوزراء: "إنه لأول مرة، ومنذ 1948 أصبح تعداد الفلسطينيين يفوق تعداد اليهود الإسرائيليين بـ200 ألف نسمة في فلسطين التاريخية"، موضحا أن ذلك يعني "أن إسرائيل يجب أن تواجه الحقيقة، وإذا ظن نتنياهو أنه يربح في المدى القريب، فإنه وإسرائيل سيخسران في البعيد".

وأوضح: "أن إسرائيل اليوم أمام خيارين إما دولتين او دولة فصل عنصري؛ لأن الإسرائيليين ونتنياهو على وجه التحديد لا يريدون حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة، إنما الحفاظ على أمر واقع يجر توابع كارثية ويقود لدولة فصل عنصري في كل فلسطين".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس

نابلس: مزارعون يتمكنون من زراعة أراضيهم بعد 20 عاما من المنع

نابلس: مزارعون يتمكنون من زراعة أراضيهم بعد 20 عاما من المنع

إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالبيرة وقلقيلية

إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالبيرة وقلقيلية

&#34;الوطني&#34;: نرفض صفقة المؤامرة الأمريكية ودولتنا المستقلة على حدود 67

"الوطني": نرفض صفقة المؤامرة الأمريكية ودولتنا المستقلة على حدود 67

الرئيس عباس يصل القاهرة غدا للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ

الرئيس عباس يصل القاهرة غدا للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ

الجامعة العربية تدعو لوقف اعتداءات إسرائيل في الاراضي الفلسطينية عام 1948

الجامعة العربية تدعو لوقف اعتداءات إسرائيل في الاراضي الفلسطينية عام 1948

سفير فلسطين بتركيا: (صفقة القرن) دليل على انحياز واشنطن التام لإسرائيل

سفير فلسطين بتركيا: (صفقة القرن) دليل على انحياز واشنطن التام لإسرائيل

طائرات ومدفعية الاحتلال يقصفان أهدافًا في قطاع غزة

طائرات ومدفعية الاحتلال يقصفان أهدافًا في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يضع مكعبات اسمنتية على حاجز عسكري غرب نابلس

نابلس: مزارعون يتمكنون من زراعة أراضيهم بعد 20 عاما من المنع

نابلس: مزارعون يتمكنون من زراعة أراضيهم بعد 20 عاما من المنع

&#34;الوطني&#34;: نرفض صفقة المؤامرة الأمريكية ودولتنا المستقلة على حدود 67

"الوطني": نرفض صفقة المؤامرة الأمريكية ودولتنا المستقلة على حدود 67

سفير فلسطين بتركيا: (صفقة القرن) دليل على انحياز واشنطن التام لإسرائيل

سفير فلسطين بتركيا: (صفقة القرن) دليل على انحياز واشنطن التام لإسرائيل

نقابة الصحفيين واتحاد الكُتاب ينُظمان وقفة احتجاجية ضد صفقة القرن

نقابة الصحفيين واتحاد الكُتاب ينُظمان وقفة احتجاجية ضد صفقة القرن

الإعلام الحكومي يُنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة رفضاً لصفقة ترامب

الإعلام الحكومي يُنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة رفضاً لصفقة ترامب

الشرطة: وفاة فتاة إثر تناولها كمية من الدواء في طولكرم

الشرطة: وفاة فتاة إثر تناولها كمية من الدواء في طولكرم

كتائب القسام تُعلن استشهاد أحد عناصرها أثناء عمله في نفق للمقاومة

كتائب القسام تُعلن استشهاد أحد عناصرها أثناء عمله في نفق للمقاومة

منوعات

جوليا بطرس تتعرّض لهجوم شرس بسبب فلسطين.. ومطالبات بسحب الجنسية اللبنانية منها

جوليا بطرس تتعرّض لهجوم شرس بسبب فلسطين.. ومطالبات بسحب الجنسية اللبنانية منها

لقاء نادر مع عبلة كامل في بداياتها.. هكذا كانت منذ 34 عاماً

لقاء نادر مع عبلة كامل في بداياتها.. هكذا كانت منذ 34 عاماً

هل خططت زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم للسرقة معه؟

هل خططت زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم للسرقة معه؟

بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ&#34;مايا دياب&#34;

بعد شائعات ارتباطهما.. حسن الرداد يحسم طبيعة علاقته بـ"مايا دياب"

محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

بعد انفصالها عن عشيقها السعودي.. ريهانا ترتبط بمغني راب شهير

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

ابنة الفنان أحمد الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها‎

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

نادية لطفي تفقد الوعي بعد تدهور حالتها الصحية

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

وفاء الكيلاني ترد بصورة فقط على شائعة طلاقها من تيم حسن

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: &#34;إلك نفس؟&#34;

رغم أزمة القتيل السوري.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة والجمهور: "إلك نفس؟"

عربي

مصر للطيران تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين بسبب &#34;كورونا&#34;

مصر للطيران تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين بسبب "كورونا"

جمال ريان يُثني على الرئيس محمود عباس بسبب هذا القرار

جمال ريان يُثني على الرئيس محمود عباس بسبب هذا القرار

فتاة تُحرج أمير سعودي بسؤالها عن مكان جثة (خاشقجي).. والأخير يُجيب

فتاة تُحرج أمير سعودي بسؤالها عن مكان جثة (خاشقجي).. والأخير يُجيب

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام

جنبلاط: لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام