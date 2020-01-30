إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالبيرة وقلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات الاختناق والرصاص، اثر المواجهات العنيفة التي اندلعت، مساء اليوم الخميس، في مدينتي البيرة وقلقيلية.



في التفاصيل، أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة منددة بصفقة القرن، بالقرب من حاجز بيت إيل العسكري شمالي مدينة البيرة.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن حشد كبير من أبناء شعبنا شاركوا في مسيرة جماهيرية بمشاركة عدد من الوزراء وقيادات العمل الوطني، وأمناء سر الفصائل، انطلقت من منطقة البالوع باتجاه حاجز بيت إيل العسكري شمال البيرة، تنديدا بخطة ترمب- نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية، وسياسة الولايات المتحدة المتحيزة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، رافعين العلم الفلسطيني.



وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووابلا من قنابل الغاز المسيلة للدموع والصوت، صوب المشاركين في المسيرة فور وصولهم قرب الحاجز، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إضافة إلى رش المتظاهرين بالمياه العادمة.



إلى ذلك، أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.



وأفاد شهود عيان، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفل عمر مهند شتيوي (15 عاما) في رصاصة معدني مغلف بالمطاط في رأسه ونقل إلى المستشفى حيث وصفت إصابته بالخطيرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.