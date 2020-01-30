بومبيو: السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية عدم الانخراط في صفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه ينبغي على الفلسطينيين أن ينخرطوا في صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونال ترامب، الثلاثاء الماضي.
وقال بومبيو، وفق ما نقلت عنه (سكاي نيوز): "على الفلسطينيين أن يستغلوا فرصة مبادرة السلام لأن كل مفاوضاتهم السابقة لم تحرز أي تقدم، فخطتنا واضحة وإذا كان الفلسطينيون مستعدين للانخراط فيها فسيعود ذلك بالفائدة على الشعبين".
وأوضح أن السلطة الفلسطينية رفضت خطة ترامب مسبقًا، ولا تريد أن تكون جزءًا من المفاوضات مضيفًا: "هي تتحمل مسؤولية ذلك".
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه ينبغي على الفلسطينيين أن ينخرطوا في صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونال ترامب، الثلاثاء الماضي.
وقال بومبيو، وفق ما نقلت عنه (سكاي نيوز): "على الفلسطينيين أن يستغلوا فرصة مبادرة السلام لأن كل مفاوضاتهم السابقة لم تحرز أي تقدم، فخطتنا واضحة وإذا كان الفلسطينيون مستعدين للانخراط فيها فسيعود ذلك بالفائدة على الشعبين".
وأوضح أن السلطة الفلسطينية رفضت خطة ترامب مسبقًا، ولا تريد أن تكون جزءًا من المفاوضات مضيفًا: "هي تتحمل مسؤولية ذلك".
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